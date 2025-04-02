В Ярославле открыли шахматную школу РВИО

В Ярославле состоялось открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщается в соцсетях РВИО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Юнусов, Telegram-канал Фото: Дмитрий Юнусов, Telegram-канал

Школа находится на Угличской, 1/51, занятия будут проходить для детей от шести лет на базе МУ ДО «СШ №16».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя РВИО, помощника президента РФ Владимира Мединского, к концу года троих лучших учеников пригласят в Москву на выходные с посещением новогодней елки.

В прошлом году школы РВИО открылись в 24 регионах России, в этом году уже открыты в четырех регионах, планируется еще в 25.

Алла Чижова