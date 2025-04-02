Выставка «Pro Яблоко 2025» стартует на Ставрополье 9 июня

Седьмая международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «Pro Яблоко 2025» пройдет в Минеральных Водах 9–11 июня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «PRO Яблоко» Фото: «PRO Яблоко»

«Pro яблоко 2025» состоится в МВЦ «МинводыЭкспо» и соберет более 200 участников. Организаторы выставки запланировали 27 деловых мероприятий, в том числе конференции, семинары и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли. Экспозиции разместят на площади 20 тыс. кв. м.

Тема выставки в этом году — «Сады России». Эксперты обменяются опытом и обсудят новые тенденции в области производства плодов и ягод.

Евгения Перцева