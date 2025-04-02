«Мама кошка» получит участок в Салавате для строительства Центра зооиндустрии

ООО «Мама кошка» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 1,39 тыс. кв. м в Салавате. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селева, Коммерсантъ Фото: Наталья Селева, Коммерсантъ

Участок на бульваре Юлаева с видом разрешенного использования «амбулаторное ветеринарное обслуживание, магазины» предоставляется для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства Центра зооиндустрии.

Министерство земельных и имущественных отношений региона должно заключить договор аренды земельного участка.

ООО «Мама кошка» зарегистрировано в Салавате в октябре 2023 года. Компания занимается ветеринарной деятельностью. Владелец — Татьяна Походня. Бухгалтерскую отчетность компания не раскрывает.

Майя Иванова