Совет Федерации оценит законность выдачи лицензии оператору Кунгурской пещеры

Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович попросил членов Совета Федерации содействовать «возвращению в госсобственность незаконно приобретенного имущества» Кунгурской ледяной пещеры. По словам господина Белановича, необходимо принять меры по прекращению действия лицензии, которая бессрочно выдана ООО «Сталагмит-Экскурс». Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru. Министр считает, что фактически пещера находится сейчас в частной собственности. При этом владелец лицензии якобы без технической документации вносит конструктивные изменения в пещеру и построил там 200 туннелей, а также стены и колонны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы покупают билеты в Кунгурскую ледяную пещеру.

Фото: Максим Киммерлинг Туристы покупают билеты в Кунгурскую ледяную пещеру.

Фото: Максим Киммерлинг

Представители Минприроды РФ отметили, что если лицензия получена законно, а ее владелец не допускает серьезных нарушений, то отозвать ее нельзя.

Председатель комитета Совета Федерации Александр Двойных сообщил, что сенаторы возьмут вопрос на контроль и проанализируют законность получения лицензии. «Подход о том, что лицензия бессрочная просто потому, что там не к чему привязаться по срокам, я считаю недостаточным для того, чтобы мы этот вопрос могли закрыть»,— пояснил он.