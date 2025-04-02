Совет Федерации оценит законность выдачи лицензии оператору Кунгурской пещеры
Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович попросил членов Совета Федерации содействовать «возвращению в госсобственность незаконно приобретенного имущества» Кунгурской ледяной пещеры. По словам господина Белановича, необходимо принять меры по прекращению действия лицензии, которая бессрочно выдана ООО «Сталагмит-Экскурс». Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru. Министр считает, что фактически пещера находится сейчас в частной собственности. При этом владелец лицензии якобы без технической документации вносит конструктивные изменения в пещеру и построил там 200 туннелей, а также стены и колонны.
Туристы покупают билеты в Кунгурскую ледяную пещеру.
Фото: Максим Киммерлинг
Представители Минприроды РФ отметили, что если лицензия получена законно, а ее владелец не допускает серьезных нарушений, то отозвать ее нельзя.
Председатель комитета Совета Федерации Александр Двойных сообщил, что сенаторы возьмут вопрос на контроль и проанализируют законность получения лицензии. «Подход о том, что лицензия бессрочная просто потому, что там не к чему привязаться по срокам, я считаю недостаточным для того, чтобы мы этот вопрос могли закрыть»,— пояснил он.