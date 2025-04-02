В администрации Тольятти объяснили, почему задержалось формирование новой команды

Формирование управленческой команды города вошло в активную фазу 18 марта 2025 года — с момента вступления Ильи Сухих в должность главы городского округа. Так ответили в администрации Тольятти на запрос «Ъ-Волга» относительно затяжки формирования команды управленцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

«Задача поставлена сформировать рабочую и боеспособную команду до весны, дедлайн — 1 марта»,— сообщил господин Сухих 19 декабря во время пресс-конференции по итогам утверждения бюджета на 2025 год.

«В настоящее время проводится работа над обновлением структуры администрации Тольятти. Информация обо всех ключевых изменениях и новых назначениях будет оперативно размещаться на официальных ресурсах городской администрации»,— заявили сегодня в горадминистрации.

В настоящее время в руководстве Тольятти отсутствуют следующие позиции: первый заместитель главы города (эту функцию временно возложили на главу Комсомольского района Михаила Абросимова); заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству (Андрей Дроботов уволился в декабре 2024 года); заместитель главы городского округа по социальным вопросам (Юлия Баннова уволилась с 31 марта 2025 года) и глава администрации Центрального района (Дмитрий Ботаев покинул этот пост 5 марта 2025 года).

Новое лицо, появившееся в руководстве города только одно. Это Дмитрий Мостовой — заместитель главы по вопросам комплексной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Эта должность ранее отсутствовала.

Кроме того, во многих департаментах администрации Тольятти уже несколько месяцев ощущается нехватка специалистов. Людей ищут по объявлениям, но, большей частью, безуспешно.

«Люди обращаются, но их смущает зарплата в 40 — 45 тыс. руб.»,— сообщил источник «Ъ-Волга».

Алексей Алексеев