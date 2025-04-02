В рамках стратегии «Кубанское Приазовье» хотят реализовать 121 инвестпроект

В рамках стратегии «Кубанское Приазовье» в Краснодарском крае планируется реализовать 121 инвестиционный проект. Из них 55 уже находятся в стадии выполнения, еще 66 запланированы к запуску. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в краевом департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

Проекты охватывают Темрюкский, Славянский, Ейский и Щербиновский районы. Общий объем инвестиций составит 694 млрд руб., предполагается создание 16 тыс. рабочих мест.

В департаменте уточнили, что все инициативы находятся на предпроектной и проектной стадии и охватывают промышленность, агропромышленный комплекс, ТЭК, санаторно-курортную отрасль, строительство и другие сферы.

В активной фазе реализации сейчас пять проектов. Среди них — модернизация НПЗ «Славянск ЭКО» (65 млрд руб.), строительство медицинского центра с грязелечебницей в Ейске (1,86 млрд руб., инвестор ООО «Край долголетия»), возведение Таманского терминала навалочных грузов «ОТЭКО-Портсервис» (152 млрд руб.), реновация гостиницы в спа-отель «Ахтари» в Приморско-Ахтарском районе (136 млн руб., инвестор ИП Лещенко), а также строительство турбазы в Щербиновском районе (25 млн руб., инвестор ИП Диденко).

Стратегия «Кубанское Приазовье» была разработана в рамках федеральной программы развития Приазовья до 2040 года, инициированной по поручению президента России Владимира Путина. В 2025 году на ее реализацию власти региона направят 3,1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков