На минувшей неделе жители Дона отдали телефонным мошенникам более 15 млн рублей

За прошедшую неделю жертвами интернет-мошенников стали 97 жителей Ростовской области. Общий ущерб от действий преступников составил более 15 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно сообщению, мошенники обманывали потерпевших под предлогами дополнительного заработка на инвестиционных биржах, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и компаний сотовой связи. Также преступники прикидывались сотрудниками банков, предлагая жертвам защитить их деньги путем перевода на так называемый «безопасный счет».

В частности, жертвой мошенников стала жительница Пролетарского района Ростова-на-Дону, которой поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником брокерской компании. Под предлогом дополнительного заработка злоумышленник убедил женщину перейти по ссылке на фишинговый сайт и перевести более 6 млн руб. на банковские счета мошенников.

Сергей Иванов