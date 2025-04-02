«Угроза, растянутая во времени»

Лондон, Париж и Киев проведут встречу военных. Цель — разработать различные варианты западной военной миссии на Украине. Ранее Эмманюэль Макрон принимал у себя саммит коалиции желающих помочь украинскому союзнику. Конкретных решений принято не было, однако участники договорились продолжать соответствующую работу. Россия категорически возражает против присутствия любых иностранных контингентов в соседней стране. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа видит своей главной задачей возвращение расположения США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Великобритания, Франция и Украина проведут встречу высокопоставленных военных для обсуждения многонациональной миссии западных союзников на украинской территории. 27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих». В нем участвовало порядка 30 стран, однако прорывных результатов он не принес. По главному вопросу — указанным выше военным контингентам — согласия как не было, так и нет. Без Америки пока ничего особо не получается. Поэтому есть некоторые основания предполагать, что главной задачей партнеров является восстановление доверия американского президента.

Между тем определенные если не успехи, то некоторые подвижки в этой части наметились. Как известно, президент Финляндии Александр Стубб поиграл с Трампом в гольф, а британский премьер-министр Кир Стармер провел с ним телефонный разговор. Договорились оказывать совместное давление на Россию. Действительно, в последнее время риторика американского лидера в отношении Москвы изменилась. Восторженных нот стало меньше. Однако чем все это закончится, на сегодня непонятно.

Есть еще одна интересная тенденция: все еще либеральная Европа, судя по всему, решила подавить внутреннее сопротивление, почистить ряды. И здесь есть явные успехи. Марин Ле Пен, многолетний лидер французских крайне правых, имеет шансы завершить политическую карьеру и даже отправиться в тюрьму. Аналогичная судьба может постигнуть популярного кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого называют пророссийским политиком. Все громче звучат призывы перестать уже, наконец-то, церемониться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой правительства Словакии Робертом Фицо.

Но причем же здесь Украина? Очень даже причем, потому что западный мир считает, что против него развернуто серьезное наступление. Украина находится на переднем крае, поэтому ее нужно поддерживать. И в самом Старом Свете действовать нужно жестко, даже где-то в чем-то отступать от классических демократических принципов. Дональд Трамп при этом пока не определился до конца, какой курс ему выбрать. Поэтому сейчас идет серьезная борьба, чтобы вернуть его на путь истинный — тот, который принято называть «западными ценностями». Задача не выглядит безнадежной. В первую очередь потому, что даже Трамп не может в раз оторваться от многолетних союзников. Вернее сказать, можно пойти на все что угодно, но больно уж рискованно.

Но вернемся к Украине. Так видится, что сейчас задача Киева и его союзников из Старого Света — это согласовать пресловутую ресурсную сделку с Америкой в том или ином виде. Это будет сильный козырь в противостоянии с Москвой. А воинские контингенты — больше механизм давления на Россию, угроза, растянутая во времени. От нее можно в любой момент отказаться, если ситуация будет развиваться в нужном ключе. Впрочем, и Москва тоже дает понять, что будет на все на это отвечать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".