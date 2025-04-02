Двух ярославцев задержали за поджог машин в Вологде

В Ярославле полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в поджоге автомобилей в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Вологодской области Фото: УМВД по Вологодской области

В вологодскую полицию обратился местный житель, который сообщил о поджоге своего автомобиля Toyota Land Cruiser. Правоохранители установили двух подозреваемых, которыми оказались ранее судимые 49-летний и 48-летний жители Ярославля.

Задержание прошло в Ярославле силами сотрудников вологодского уголовного розыска и СОБРа. Ярославцы объяснили, что подожгли машину из-за того, что ее хозяин «подрезал» их на дороге. При этом в пожаре пострадали и автомобили, стоящие рядом с Toyota Land Cruiser, — Toyota Rav 4 и Toyota Hilux. Общий ущерб, нанесенный действиями подозреваемых, составил 6 млн руб.

В отношении ярославцев возбудили уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Алла Чижова