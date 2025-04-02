Два ростовских бизнесмена оказались в списках Forbes

Два предпринимателя из Ростовской области вошли в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes за 2025 год. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основатель «Группы Агроком» Иван Саввиди занял 2110-е место с состоянием в 1,6 млрд долларов США. Это на 200 млн больше по сравнению с прошлым годом. В России он занимает 70-е место среди миллиардеров.

Владимир Мельников, председатель совета директоров «Глория Джинс», расположился на 2479-й строчке в мировом рейтинге с состоянием 1,3 млрд долларов США. В прошлом году его состояние было на 400 млн больше. В России он занимает 89-е место.

Владимир Мельников и Иван Саввиди вошли в топ-100 долларовых миллиардеров РФ. В рейтинге Владимир Мельников занял 80 место среди 125 олигархов страны, Иван Саввиди — 95 место.

Николай Аксенов