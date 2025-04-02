В Башкирии в начале года фиксируется снижение объемов промпроизводства

Объем промышленного производства в Башкирии в феврале вырос по сравнению с февралем 2024 года на 4,2%. Между тем, показатель за январь-февраль демонстрирует падение объемов производства на 1,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года, следует из отчета Башстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее падение (на 8,9%) за два месяца показал энергетический сектор. Объемы промпроизводства в коммунальной сфере (водоснабжение, водоотведение, обращение с отходами и ликвидация загрязнений) снизились на 2,1%, а в обрабатывающем секторе падение составило 1,3%. Сырьевой сектор вырос на 0,8%.

Среди обрабатывающих производств самое заметное снижение выпуска продемонстрировали производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 47,7%), полиграфия и копирование носителей информации (на 47,2%), производство кожи и кожаных изделий (на 37,7%), прочих транспортных средств и оборудования (на 28,9%) и мебели (на 22,8%). Положительная динамика фиксируется, в частности, в производстве электрооборудования (рост более 100%), ремонте и монтаже машин (на 37,9%) и производстве одежды (на 22,8%).

В среднем по России в феврале рост ко второму месяцу прошлого года составил 0,2%, в январе-феврале к первым двум месяцам 2024 года — 1,2%.

Идэль Гумеров