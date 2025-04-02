Заключение экспертизы по трем комплексам ТКО на Кубани ждут в 2025 году

В Краснодарском крае во второй половине 2025 года ожидают заключение экспертизы по проектам трех комплексов переработки отходов. Об этом сообщает «Деловая Газета Юг» со ссылкой на региональное министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Речь идет о КПО «Анапа», «Староминский» и «Двубратский». Проектирование первого из них началось в августе 2024 года, к настоящему моменту выполнены инженерные и археологические изыскания. Завершение экспертизы проектной документации ожидается в период с июня по сентябрь 2025 года.

Контракты на проектирование КПО «Староминский» и «Двубратский» инвесторы заключили в январе 2025 года. В настоящее время на площадках ведутся инженерно-геологические и геодезические исследования. Экспертиза документации по этим объектам намечена на конец 2025 года.

Стоимость проектов КПО «Анапа», «Староминский», «Двубратский» и «Туапсе» ранее оценивалась в 24,2 млрд руб.

Вячеслав Рыжков