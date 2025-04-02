Ремонт сетей «Уфаводоканала» оценили в 44,5 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» ищет подрядчика для аварийно-восстановительных работ на водопроводно-канализационных сетях. Информация об электронном конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена договора — 44,5 млн руб., работы будут оплачены за счет собственных средств «Уфаводоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет до конца года менять участки существующих сетей на полиэтиленовые трубы. Работы должны вестись бестраншейным способом, а в случае повреждения дорог, тротуаров и газонов организация должна восстановить поврежденное благоустройство своими силами.

Кроме того, победитель конкурса должен установить 26 колодцев.

Итоги конкурса будут подведены 14 мая.

Идэль Гумеров