Мэрия Ярославля предложила наградить экс-кандидата в мэры

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» мэрия предложила наградить директора АО «Русские краски» Якова Якушева. Соответствующий проект постановления внесен в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Муниципалитет решил наградить знаком отличия "За заслуги перед городом Ярославлем" Якушева Якова Семеновича, директора АО "Русские краски", за значительный личный вклад в развитие промышленности Ярославля, благотворительную и общественную деятельность»,— говорится в проекте решения.

Яков Якушев — депутат облдумы 3-7 созывов. В 2012 году баллотировался на пост мэра Ярославля, но уступил во втором туре выборов Евгению Урлашову.

Также мэрия предлагает наградить гендиректора ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ» Владимира Манерова за «значительный личный вклад в развитие лакокрасочной промышленности Ярославля и благотворительную деятельность».

Владимир Манеров — почетный химик, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации, с 1991 года генеральный директор Ярославского научно-исследовательского института лакокрасочной промышленности, который превратился в компанию ЗАО «НПК ЯрЛИ».

Алла Чижова