Суд принял обеспечительные меры по иску прокуратуры к минпромторгу НСО

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление региональной прокуратуры о принятии обеспечительных мер в виде ареста и запрета совершать определенные действия к областному минпромторгу и московской компании «Росэкспресс», говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Принять к производству исковое заявление. Назначить предварительное судебное заседание. В ответ на ходатайство прокуратуры Новосибирской области принять обеспечительные меры»,— определил суд.

Прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в суд 31 марта с требованием в размере 747 млн руб. Третьими лицами по делу являются бывшие сотрудники регионального Минпромторга Юрий Воробьев и Наталья Зырянова, в отношении которых в декабре 2024 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Они подозреваются в нарушениях при государственных закупках, в частности — в предоставлении конфиденциальных сведений о планируемых закупках, условиях госконтрактов, их цене и сроках. В качестве третьего лица также выступает региональное УФАС.

ООО «Росэкспресс» зарегистрировано в Москве в марте 2009 года. Основным видом деятельности компании является неспециализированная оптовая торговля. Согласно данным ЕГРЮЛ, организация принадлежит Дмитрию Каледа, который также владеет ООО «Новосибирсктурист». Выручка компании в 2024 году составила 371 млн руб., прибыль 5,6 млн руб., указано в Rusprofile.

Лолита Белова