«Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в четвертом матче серии 1/8 плей-офф КХЛ. Счет составил 3:1 в пользу южноуральцев.

Матч состоялся 1 апреля в Омске. Из «Металлурга» шайбы в ворота противника забросили Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов. В составе «Авангарда» отличился Семен Чистяков.

Теперь счет в серии составляет 3:1 в пользу «Авангарда». Следующий матч между командами пройдет 3 апреля.