Градсовет одобрил концепцию реновации территории по улицам Куйбышева и Лодыгина

Уральский девелопер «Брусника» представил на региональном градсовете проекты комплексного развития двух несмежных территорий по улицам Куйбышева и Лодыгина. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минимущества. Минувшей осенью компания группы «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Если проекты реновации площадок по ул. Куйбышева и Лодыгина компания вынесла на градсовет, то над концепцией освоения участка «Тихого Компроса» девелопер продолжает работу. Проект застройки этой территории «Брусника» планирует презентовать во II квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: минимущества Пермского ткрая Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края Следующая фотография 1 / 3 Фото: минимущества Пермского ткрая Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

В обязательства застройщика по проекту КРТ входит расселение пяти аварийных домов, расположенных в границах КРТ. На данный момент «Брусника» уже расселила около 30% помещений в аварийных домах в месте будущей застройки. В проектах компании появятся разные планировки квартир, в том числе с террасами. Все дома будут с подземным паркингом. Работая над комплексом по ул. Куйбышева, девелопер вдохновился внешним обликом ранее стоящего на этом участке здания. Новое жилье в этой локации визуально поддержит архитектуру соседних домов. На участке возле дома инвестор предложил благоустроить сквер и обустроить городскую улицу вдоль него. Проектом предусмотрены активная и тихая зоны двора.

Концепция освоения площадки на ул. Лодыгина предполагает возведение жилья с благоустройством прилегающей территории. Вокруг домов создадут дворовое пространство и две точки притяжения с малыми архитектурными формами. Территорию возле существующей детской больницы и планируемой застройки облагородят небольшим сквером.

Члены градсовета поддержали представленные архитектурные концепции.