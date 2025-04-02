Градсовет одобрил концепцию реновации территории по улицам Куйбышева и Лодыгина
Уральский девелопер «Брусника» представил на региональном градсовете проекты комплексного развития двух несмежных территорий по улицам Куйбышева и Лодыгина. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минимущества. Минувшей осенью компания группы «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Если проекты реновации площадок по ул. Куйбышева и Лодыгина компания вынесла на градсовет, то над концепцией освоения участка «Тихого Компроса» девелопер продолжает работу. Проект застройки этой территории «Брусника» планирует презентовать во II квартале 2025 года.
В обязательства застройщика по проекту КРТ входит расселение пяти аварийных домов, расположенных в границах КРТ. На данный момент «Брусника» уже расселила около 30% помещений в аварийных домах в месте будущей застройки. В проектах компании появятся разные планировки квартир, в том числе с террасами. Все дома будут с подземным паркингом. Работая над комплексом по ул. Куйбышева, девелопер вдохновился внешним обликом ранее стоящего на этом участке здания. Новое жилье в этой локации визуально поддержит архитектуру соседних домов. На участке возле дома инвестор предложил благоустроить сквер и обустроить городскую улицу вдоль него. Проектом предусмотрены активная и тихая зоны двора.
Концепция освоения площадки на ул. Лодыгина предполагает возведение жилья с благоустройством прилегающей территории. Вокруг домов создадут дворовое пространство и две точки притяжения с малыми архитектурными формами. Территорию возле существующей детской больницы и планируемой застройки облагородят небольшим сквером.
Члены градсовета поддержали представленные архитектурные концепции.