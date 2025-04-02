1 апреля на дорогах Казани в трех ДТП пострадало три человека

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди зафиксированных инцидентов — наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, а также два столкновения автомобилей. Первое столкновение произошло при перестроении во время движения, а второе случилось, когда водитель, превысив скорость, врезался в припаркованную машину.

Всего за сутки поступило 183 сообщения о ДТП, из которых 34 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще четыре — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов