На чартерный рынок Перми выходит новый перевозчик из Турции

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines станет чартерным перевозчиком туроператора Sunmar («дочка» Coral) на линии Пермь — Анталья этим летом. Согласно обновившемуся расписанию аэропорта Пермь (Большое Савино), полетная программа перевозчика рассчитана на рейсы три раза в неделю с 27 апреля по 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Туроператоры ранее уже привлекали турецкие авиакомпании для выполнения зарубежных чартеров из Перми. В разные годы из Перми в Турцию летали Corendon Airlines, Turkish Airlines, Southwind Airlines. В этом году туроператоры привлекают преимущественно отечественные авиакомпании: в расписании аэропорта Пермь помимо Pegasus Airlines в качестве чартерных перевозчиков на это лето значатся «Уральские авиалинии» и Azur Air.

Pegasus Airlines — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Стамбула. По состоянию на 2024 год флот Pegasus состоял из 99 самолетов Airbus A320–321 и Boeing 737, средний возраст которых 4,7 года.