В Самаре задержаны подозреваемые в нападении на полицейского у метро

Установлены личности подозреваемых в нападении на полицейского у метро в Самаре. Они задержаны. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Преступление было совершено 28 марта у входа на станцию метро «Российская». Мужчины 1989 и 1979 годов рождения в состоянии опьянения вступили в конфликт с сотрудником полиции 1986 года рождения, который исполнял служебные обязанности.

Предполагаемые преступники ударили полицейского рукой в голову и скрылись. Их задержали 29 марта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Георгий Портнов