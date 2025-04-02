Власти УР просчитают программу предоставления жилья бюджетникам в малых городах

В республике просчитают программу по строительству или предоставлению жилья для работников бюджетных отраслей в малых городах, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на итоговой коллегии минздрава Удмуртии, пишет пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Кадровая ситуация сейчас у нас относительно благополучная, но нужен комплексный подход, касающийся привлечения новых специалистов, чтобы не происходил переток из одного района в другой»,— сказал глава региона.

Он поручил просчитать ресурсы «в этом направлении» региональному минздраву и курирующему отрасль первому заместителю председателя правительства республики Татьяне Чураковой. В числе востребованных профессий, для которых разрабатывается программа, — медработники и учителя.

Кроме того, на коллегии обсудили кадровое обеспечение отрасли здравоохранения. По данным ведомства, Удмуртия по обеспеченности врачами занимает в РФ 24-е место, по среднему медицинскому персоналу — 34-е. За год в отрасль пришло 1229 врачей, положительный кадровый баланс — соотношение приходящих специалистов на уходящих — составил более 150 человек.

Среди мер поддержки перечислили программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым в 2024 году привлекли 44 врача и 59 сотрудников среднего медперсонала. По республиканской программе подъемных для медработников «300/500» — 300 и 500 тыс. руб. соответственно — привлекли 50 человек.