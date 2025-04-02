Более 50 улиц в Краснодаре временно останутся без света

Сегодня, 2 апреля, в Краснодаре запланировано отключение электроэнергии на множестве улиц города с 09:00 до 17:00, а на некоторых участках — с 13:00 до 17:00. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00 запланировано по улицам: Братьев Игнатовых, Северной, Тургенева, Артиллерийской, 70 лет Октября, Тульской, Киевской, Минской и Киевском проезде. Дополнительно в список вошли улицы Смоленская, Рашпилевская, Красная, Длинная и Пашковская. Отключения также запланированы на улицах Алтайской, Стасова, Березовой, Платиновой, Сосновой, Ольховой, Цигейковой, Союзной, Вольной, Приморской, Пригородной, 2-й Пятилетке, Российской, Закатной, Подольской, Российском проезде, Шпака, проезде 21-го Партсъезда, Памирской, 1 Мая, 21-го Партсъезда, 1-м проезде Айвазовского, 2-м проезде Стасова, 1-м проезде Стасова, Свободной, 1-м Восточном проезде, Восточном проезде, Карла Маркса, проезде Тургенева, Головатого и Тургенева.

С 13:00 до 17:00 электричество отключат по следующим улицам: Вавилова, Калинина, Майский проезд, Мира, Коммунаров, Красноармейская и Орджоникидзе.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них.

Алина Зорина