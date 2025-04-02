В Забайкалье задержан начальник ИК по делу о вымогательстве денег у заключенных

В Забайкальском крае задержали начальника исправительной колонии по делу о превышении должных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), сообщила пресс-служба регионального управления СКР. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ и отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН. Как сообщили в управлении ФСБ, мужчина с 2022-го по 2024 годы организовал схему вымогательства у осужденных денег за смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение.

«При непринятии заключенными условий должностного лица, на них оказывалось психологическое давление, а также высказывались угрозы о привлечении к дисциплинарной ответственности, что лишало их возможности претендовать на вышеуказанные привилегии»,— говорится в сообщении УФСБ (цитата по ТАСС).

В пресс-релизе управления СКР отмечается, что начальник колонии принудил одного из заключенных приобрести для учреждения различные материалы и оборудование. Заключенный согласился с требованиями. Сейчас следствие устанавливает сумму нанесенного заключенному ущерба.

О начальнике какой именно колонии идет речь, неизвестно. Как отмечает издание «Чита.ру», это колония строгого режима. Согласно открытым данным, в Забайкальском крае колонии строгого и особого режима: ИК-1, ИК-2, ИК-5, ИК-7 и ИК-8.