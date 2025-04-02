Во Владивостоке члены группировки обвиняются в рэкете таксистов

Следственное управление СКР по Приморскому краю сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении членов организованной группы, вымогавших деньги у таксистов на территории аэропорта Владивостока.

По версии следствия, пять членов межэтнической преступной группы с сентября 2021 по май 2024 годов занимались рэкетом «водителей такси, желавших осуществлять пассажирские перевозки на территории аэропорта имени В.К. Арсеньева». «Обвиняемые требовали от водителей такси еженедельно по 5 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Несогласных платить запугивали избиениями и повреждениями автомобилей. Количество пострадавших таксистов следствие не уточняет. Члены группировки были задержаны в мае прошлого года после того, как вблизи аэропорта Владивостока был избит один из таксистов. Фигурантам дела по обвинению в вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) грозит до 15 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток