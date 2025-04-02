В Приамурье открывают филиал ГИТИСа

Министерство культуры Амурской области анонсировало первый набор в филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС), который планируется открыть в Благовещенске. Как сообщили в министерстве, в приемную кампанию этого года примут студентов на специальности продюсеров и звукорежиссеров по заочной форме обучения.

На каждую из специальностей выделено по пять бюджетных мест. Претендовать на них могут абитуриенты со средним общим и средним специальным образованием. Абитуриенты с высшим образованием могут поступать на платную основу обучения.

В 2023 году замминистра культуры РФ Надежда Преподобная и ректор ГИТИСа Григорий Заславский утвердили дорожную карту по открытию филиала в Благовещенске. Зарегистрирован филиал театрального вуза в феврале 2025 года. Располагаться он будет в здании Амурского областного дома народного творчества. В этом году планируется начать прием абитуриентов всех направлений в очном формате.

Анна Яшина, Благовещенск