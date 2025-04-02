опера | балет

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Гастроли Большого театра России «Шостакович Опера Балет»

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

23, 25, 26 апреля

23 апреля в программе — шедевры мировой оперной классики, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, арии из опер Гуно, Чапи, Пуччини, Бизе, а также неаполитанские песни и известные произведения советских композиторов. На сцене выступят выдающиеся солисты Большого театра, легендарные Анна Нечаева, Ольга Селивёрстова, Агунда Кулаева, Олег Долгов, Александр Краснов, Андрей Валентий. 25 и 26 апреля невероятный балет Большого театра «Сильфида». Спектакль, повествовавший о бессмертной дочери воздуха, погубленной любовью к крестьянину. Сильный, яркий и очень эмоциональный.

концерты

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Алексей Архиповский. «Паганини русской балалайки»

КРЦ «Звезда»25 апреля

Алексей Архиповский — балалаечник-виртуоз с мировым именем, чье искусство покорило престижнейшие сцены. Внесенный в российскую Книгу рекордов как «Лучший в мире балалаечник», Архиповский видит в балалайке безграничный источник музыкального вдохновения и смелых экспериментов, неустанно восхищая публику своим мастерством.

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Алексей Чумаков

МТЛ Арена

23 апреля

Алексей Чумаков, чья самобытность давно стала визитной карточкой российской музыкальной сцены, приглашает на концертную программу «Акустика». В этот весенний вечер вас ждет незабываемая атмосфера, сотканная из мощной энергетики Алексея, виртуозной игры лучших музыкантов страны и, конечно, акустических версий знакомых песен. Прозвучат как всеми любимые «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная», «Небо в твоих глазах», так и новые музыкальные откровения.

выставка

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«Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до авангарда»

Филиал Третьяковской галереи в Самаре

30 апреля — 28 сентября

Вниманию ценителей искусства представлена выставка, на которой блистают 62 шедевра, включая полотна Моне и Матисса. Страховая стоимость представленной коллекции оценивается в колоссальные 6,5 миллиарда рублей.

спектакль

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«Любовные письма»

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

28 апреля

Пьеса о переписке между мужчиной и женщиной (Гоша Куценко и Екатерина Климова), длящейся всю жизнь. Их письма — это история двух судеб и любви, не переросшей в реальные отношения из-за жизненных путей каждого. Написанная в 80-е годы прошлого века пьеса исследует возникновение, развитие и перипетии чувства, оставаясь созвучной современности, где подобный сюжет можно назвать «виртуальным романом».