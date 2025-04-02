Диалог о трендах и инновациях

Весна — время пробуждения и обновления, вдохновила „Ъ-Волга“ на организацию экспертной дискуссии, посвященной инновациям в эстетической медицине. Мероприятие прошло в уютном ресторане Vivi. Ведущие специалисты в области пластической и бариатрической хирургии, косметологи и дерматологи собрались, чтобы обсудить последние достижения и перспективные направления.

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Обсуждение развернулось вокруг точек соприкосновения этих дисциплин, вариантов сотрудничества и головокружительных трендов пластической хирургии. Эксперты поделились своим опытом и представили результаты исследований. Эстетическая косметология предстала симбиозом науки и красоты, калейдоскопом методик, где каждый день рождается новое «чудо».

Особое внимание было уделено без­операционным методикам омоложения — «альтернативе скальпелю», дарующей результаты, сопоставимые с операцией. Врачи констатировали растущий интерес к профилактической косметологии — «инвестициям в молодость», направленным на замедление неумолимого бега времени. Круглый стол стал «лабораторией идей», где рождалось будущее эстетической медицины. Также эксперты обсудили, как изменился портрет современного пациента и какие запросы и ожидания он предъявляет к специалистам.

Модератором мероприятия стала Ольга Колсанова, врач-косметолог, дерматолог, главный врач и основатель клиники «Нью Лайф», к.м.н., главный внештатный косметолог министерства здравоохранения Самарской области.

Ольга Колсанова,

главный врач и основатель клиники «Нью Лайф», главный внештатный специалист по косметологии минздрава Самарской области

— Медицинские технологии развиваются, поэтому все больше возможностей для сохранения и восстановления красоты и здоровья появляется у наших пациентов.

Для достижения наилучшего результата в современной эстетической медицине очень важен диалог между пластическими хирургами и врачами — косметологами, в ходе которого выбираются наиболее эффективные и безопасные решения, учитывая как хирургические, так и нехирургические методы.

Разногласия между специалистами могут возникать из-за различия в подходах к решению проблем пациентов. Однако синергия между пластической хирургией и косметологией способствует комплексному анализу каждого случая и выбору оптимальной стратегии коррекции.

Я уверена, что наша дискуссия позволит не только оценить ситуацию в индустрии, но и определить перспективные направления ее дальнейшего развития в регионе.

Однако, внедряя инновации, мы всегда должны помнить об ответственности перед пациентами. Безопасность и благополучие тех, кто доверил нам свое здоровье и красоту — наш главный приоритет. Этика и доказательная медицина должны быть главными составляющими практики.

Вместе мы можем сделать индустрию красоты еще более прогрессивной, безопасной и эффективной, отвечая самым высоким ожиданиям пациентов.

Взаимное обучение и совместные консультации повышают профессиональный уровень врачей и улучшают качество предоставляемых услуг. Пациенты получают более полную информацию о доступных методиках и могут сделать осознанный выбор, основанный на объективных данных и рекомендациях экспертов.

Наталья Калашникова,

врач-дерматокосметолог, владелица салона «Карита — Белая Лилия», эксперт профессиональной люксовой и лечебной косметики

— Эстетическая косметология и пластическая хирургия — это два направления, которые могут и должны дополнять друг друга, а ни в коем случае не конкурировать. Сама эстетическая косметология имеет в своем арсенале инъекции, аппаратный и классический косметический уход, который, в свою очередь, зачастую вытесняется из зоны внимания пациента как «малоэффективный», формируя стереотип бесполезности косметики. А между тем качество и формулы профессиональной и лечебной косметики сделали огромный рывок вперед и способны не только доставлять удовольствие, но и реально влиять на процессы омоложения кожи, не нарушая, а сохраняя ее физиологию и анатомию.

Современный тренд clean girl направляет фокус внимания на естественную красоту и качество кожи, включая ее плотность, эластичность, увлажненность и ровный цвет. Здоровая сияющая кожа сейчас считается более важным признаком молодости, чем объемные скулы и губы.

Регулярные курсы уходовых процедур в салоне в сочетании с полноценным, в несколько ступеней, домашним уходом, персонально подобранным опытным косметологом, дают отличные результаты, и чем выше уровень косметики и опыт косметолога, тем более стойкий и впечатляющий будет результат.

Дмитрий Любашевский,

пластический хирург Клинического госпиталя ИДК

— Современная пластическая хирургия стремительно развивается, как и вся наука в целом: на смену устаревшим операциям приходят новые технологии, ускоряющие реабилитацию и сокращающие пребывание пациента в клинике до одних суток или даже нескольких часов. При этом мы получаем качественный, стабильный результат. Неестественный вид с явными признаками пластической операции сейчас уже не в моде. Хорошая пластическая операция должна быть незаметной, после нее человек приобретает отдохнувший помолодевший вид. В последнее время всё чаще поступают запросы на комбинированные пластические операции, когда в течение одного наркоза пациент (это касается как мужчин, так и женщин) хочет сделать несколько пластических операций. И применение инновационных методик, в совокупности с современной анестезией, сделало это возможным и максимально комфортным для человека. Теперь мы можем в ходе лечебной операции (например, по пластике грыжи) провести еще и пластическую или за одну операцию и омолодить лицо, и удалить избыточные жировые отложения на животе.

Павел Степанов,

пластический хирург A2med, бариатрический хирург

— Бариатрическая хирургия — это не просто медицинская процедура, а важный инструмент в борьбе с ожирением и его последствиями. Ключевое преимущество бариатрии — улучшение здоровья. И, конечно, важно помнить, что это серьезное вмешательство, требующее тщательного обследования и подготовки, а также последующего соблюдения диеты и режима физической активности. Бариатрические операции позволяют достичь впечатляющего преображения, однако после похудения возникает необходимость в радикальном иссечении тканей, и абдаминопластика таким пациентам не поможет в полном объеме преобразиться, нужны более объемные вмешательства — например, бодилифт. В своей практике после бариатрических операций я рекомендую пациентам посещение барокамеры, прессотерапии, ФДТ, прохождение массажных процедур, таких как Icoone, эндосфера или LPG. Эти методы способствуют улучшению микроциркуляции и лимфодренажа, что положительно сказывается на процессе восстановления организма после оперативного вмешательства.

Что касается взаимодействия с эстетической медициной, моя профессиональная позиция как хирурга однозначна в отношении некоторых процедур: я категорически против необдуманного применения липолитиков и, тем более, против соблазна искусственно увеличить ягодицы с помощью филлеров, ведь за внешней привлекательностью может скрываться коварная угроза гнойных осложнений.

Карина Назимова,

врач-косметолог клиники Academie (лазерная и эстетическая косметология)

— Мой фаворит сегодня — коллагеностимуляция, как одна из наиболее эффективных процедур. Процедуры коллагеностимуляции помогают замедлить процессы старения, улучшить текстуру кожи, уменьшить выраженность морщин и повысить ее тонус. К ним относятся различные инъекционные методики (например, введение коллагеностимуляторов на основе полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция), аппаратные технологии (RF-лифтинг, ультразвуковой SMAS-лифтинг) и некоторые виды пилингов. Выбор конкретной методики зависит от состояния кожи и желаемого результата.

Важно отметить, что после проведения коллагеностимуляции рекомендуется выждать 6-8 месяцев перед проведением оперативного вмешательства. Это необходимо для того, чтобы избежать нежелательного фиброза, который может осложнить работу хирурга. Мы стремимся предоставить хирургам оптимальные условия для проведения операций, и предотвращение фиброза является важным шагом в этом направлении. Такой подход позволяет достичь наилучших результатов и удовлетворить потребности пациента.

Инна Ружейникова,

главный врач клиники интегративной косметологии Idelica

— В мире, где стремление к молодости и красоте становится неотъемлемой частью жизни, интегративная и превентивная косметология открывает двери к новым возможностям. Это не просто мода — это необходимость для тех, кто хочет не только выглядеть прекрасно, но и чувствовать себя на высоте!

Как интегративный врач-косметолог и специалист в области анти-эйдж медицины, я вижу, как все больше людей осознают важность профилактической медицины. Они понимают, что настоящая красота начинается изнутри. Это не просто желание продлить молодость — это стремление к активной, насыщенной жизни, полной энергии и здоровья.

Ключевым аспектом превентивной медицины является нормализация гормонального фона, в частности, уровня кортизола и эстрогенов. Эти гормоны играют фундаментальную роль в общем самочувствии и внешнем виде человека. Дисбаланс кортизола, гормона стресса, может приводить к различным негативным последствиям, включая ухудшение состояния кожи и волос. Эстрогены, в свою очередь, критически важны для поддержания молодости и здоровья кожи, а также для общего гормонального баланса.

Нормализация уровня этих гормонов является основой для достижения оптимального самочувствия и привлекательного внешнего вида. Превентивные меры, направленные на поддержание гормонального баланса, позволяют не только улучшить текущее состояние, но и заложить фундамент для здорового и активного будущего.

Альбина Мунаева,

пластический хирург лечебно-диагностического комплекса «Медгард»

— Как практикующий хирург, специализирующийся на широком спектре операций, за исключением ринопластики, хотела бы поделиться опытом взаимодействия с косметологами в контексте подготовки пациентов к хирургическим вмешательствам. Исходя из личного опыта, настоятельно советую: инъекции ботулотоксина следует проводить не позднее чем за два месяца до планируемой операции. Этот временной зазор позволяет избежать непредсказуемых взаимодействий и обеспечить хирургу возможность работать с «чистым полотном», гарантируя тем самым более предсказуемый результат. Нитевой лифтинг, хотя и может «мелькнуть» в операционном поле, как правило, не создает существенных препятствий. Однако следует помнить: увлечение массивными нитями чревато образованием фиброзных изменений, последствия которых могут быть весьма серьезными. Полимолочная кислота зарекомендовала себя как ценный союзник в борьбе за качество кожи, в то время как применение липолитиков, на мой взгляд, представляется неоправданным риском как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения достижения значимого эффекта.

Наталья Синицина,

заведующая отделением инъекционной косметологии клиники «Ренессанс»

— За несколько лет портрет пациента косметолога изменился. Во-первых, поменялась возрастная группа: ранее чаще обращались женщины старше 35 лет, теперь косметологические процедуры популярны и среди более молодых людей в возрасте 20-30 лет. Во-вторых, увеличилось количество приходящих к нам мужчин — они заинтересованы в коррекции возрастных изменений и формировании более мужественных черт лица. Следующее — пациенты все чаще предпочитают менее инвазивные методы, наблюдается рост интереса к процедурам, которые одновременно улучшают внешний вид и качество кожи. Это связано с желанием получить естественные результаты и потратить минимум времени на восстановление, что отражает тренд на «натуральную красоту». Сегодня пациенты более информированы о процедурах благодаря социальным сетям и интернету. Они приходят с конкретными ожиданиями и запросами, основываясь на просмотренных материалах, и хотят получить экспертные ответы. Люди стал более внимательными к выбору специалистов и клиник, интересуясь сертификатами, отзывами и безопасностью процедур. Эти изменения отражают общие тенденции в обществе, где уход за собой становится частью повседневной жизни, а люди хотят выглядеть ухоженно и в то же время естественно.

Инна Лаврова