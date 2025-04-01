Матери казака из Брюховецкого района вручили «Золотую Звезду» Героя России

Вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов вручил Инне Остапенко грамоту о присвоении погибшему военнослужащему почетного звания Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» передал родителям бойца врио командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ефрейтор Евгений Остапенко — третий герой России из числа казаков Кубанского казачьего войска. Он обучался в Тимашевском казачьем кадетском корпусе, состоял в рядах Переясловского хуторского казачьего общества. На военную службу ушел в 2022 году по призыву, затем заключил контракт с Министерством обороны.

С июня 2024 года Евгений Остапенко выполнял боевые задачи в зоне СВО. В сентябре в районе Красногоровки в составе разведывательной группы спецназначения он овладел опорным пунктом противника. Через несколько дней при помощи тепловизора Евгений Остапенко обнаружил штурмовиков. Во время боя он получил осколочные ранения. Его госпитализировали, однако раны оказались несовместимы с жизнью.

Тат Гаспарян