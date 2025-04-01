Росавтодор предлагает 2 млрд за содержание дорог под Саратовом и Волгоградом

Нижне-Волжское управление Росавтодора объявило аукционы на содержание четырех участках дорог, пролегающих в Саратовской и Волгоградской областях. Начальная максимальная цена контрактов составляет в сумме 2 млрд руб.

Согласно данным портала «ЕИС Закупки», надзор требуется за участком трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград с 291 км по 428,3 км (в пределах Саратова и Красноармейского района области). За содержание этого отрезка дороги предлагают 683 млн руб.

Второй тендер объявлен на содержание участка с 563 км (Тамбовская область) по 729,6 км (Новоаннинский район Волгоградской области) трассы Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» Тамбов-Волгоград-Астрахань. Заказчик готов заплатить 550,5 млн руб. Также упрдор ищет подрядчика для работ на дороге Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград с 111 км по 312 км в пределах Саратовской области. На это в бюджете предусмотрено 557 млн руб. Последний конкурс стоимостью 300,6 млн руб. объявлен на содержание федеральной дороги Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов. Там необходим надзор за участком в Саратовской области с 516 км по 616 км.

Во всех контрактах указано, что к работам требуется приступить 1 июля текущего года. Срок завершения - 30 июня 2027 года. Подача заявок на участие закупках завершится 17 апреля.

Нина Шевченко