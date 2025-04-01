На 95-тый юбилей екатеринбургского ТЮЗа приедут столичные театры

Екатеринбургский театр юного зрителя (ТЮЗ) отметит 95-летие большой гастрольной программой, которая пройдет с 1 по 7 апреля, сообщили в пресс-службеправительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках празднования на сцене ТЮЗа свои спектакли покажут театры для детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека и Минска. Откроет программу Российский академический молодежный театр (Москва) спектаклем «Кролик Эдвард».

«ТЮЗ — один из самых успешных театров Екатеринбурга и всей Свердловской области. Мне кажется, что этот юбилей — удивительный трамплин, чтобы к своему столетию театр взял новые, недосягаемые до этого времени высоты»,— отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Театр юного зрителя был основан в Свердловске в 1930 году как передвижной театр. Перед ним ставилась задача художественного воспитания детей и подростков. После крупного пожара у театра в 1977 году появилось новое здание, в котором он располагается и сейчас. Большая сцена театра рассчитана на 735 мест, малая — на 100 мест. С 1990 года театр проводит Всероссийский фестиваль «Реальный театр». В числе последних премьер театра — спектакли «Операция Пушкин», «Цветик-Семицветик», «Горе от ума», «Герой нашего времени».

Театр юного зрителя имени Брянцева из Санкт-Петербурга представит спектакль «Отрочество» по мотивам рассказов Льва Толстого. Белорусский театр юного зрителя впервые привезет постановки «Enter в лето» и «Евгений Онегин». Кыргызский ТЮЗ покажет два спектакля в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

«Мы пригласили на гастроли родственные нам театры. Логика здесь понятна: два ведущих российских театра для детей — Московский РАМТ и Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А.А. Брянцева — это зачинатели театрального движения для детей, и два замечательных театра юного зрителя из городов-побратимов Екатеринбурга — Минска и Бишкека»,— рассказал директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко.

Полина Щуцкая