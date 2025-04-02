Предупрежден, значит

Арбитражный суд Башкирии признал недействительным предупреждение республиканского УФАС в адрес регионального правительства. В январе 2022 года антимонопольное ведомство усмотрело нарушения при заключении концессионного соглашения на строительство школы в уфимском микрорайоне Затон. Проект общей стоимостью 1,6 млрд руб. годом ранее начало реализовывать ООО «Седьмая концессионная компания "Просвещение"» предпринимателя Отто Сопроненко. Учитывая, что соглашение между инвестором и властями было подписано без торгов, УФАС попытался обязать кабмин расторгнуть его. Суд не согласился с позицией антимонопольной службы. Впрочем, месяц назад правительство Башкирии само настояло на расторжении спорного контракта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительству Башкирии удалось отменить предупреждение регионального управления ФАС по поводу заключения концессионного соглашения по проекту строительства школы в уфимском микрорайоне Затон-Восточный.

Как сообщал Ъ, в ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии заключило с ООО «Седьмая концессионная компания "Просвещение"» (переименовано в «Школа Затон-Восточный», бенефициаром называли предпринимателя Отто Сопроненко) концессионное соглашение о строительстве общеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест. Срок действия соглашения составлял 10 лет, а работы должны были завершиться к концу 2024 года. Предварительная сумма бюджетных вложений в проект составляла 1,6 млрд руб., а частных инвестиций — 1,2 млрд руб. В декабре 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что школа в Затоне «практически построена». В начале марта арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования регионального кабмина и расторг концессионное соглашение с компанией «Школа Затон-Восточный». Правительство Башкирии смогло убедить суд, что компания не исполняет взятые на себя обязательства. Достроить школу власти республики планируют своими силами.

В мае 2024 года в Новосибирске в отношении ООО «Школа на Николая Сотникова», аффилированного с Отто Сопроненко, строившего шесть школ в городе, было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Предупреждение УФАС было выдано в январе 2022 года, когда объект в Затоне строился и планов расторжения концессионного соглашения не было.

Как установило тогда антимонопольное ведомство, правительство республики, по его мнению, нарушило закон «О защите конкуренции», поддержав инициативу «Седьмой концессионной компании "Просвещение"». Министерство науки и образования Башкирии, получив от компании предложение о строительстве школы на условиях ГЧП, известило об этом на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. На сообщение откликнулись еще два претендента — ООО «РКап Концессионная компания №10» и ООО «Юнисистемс». Компании выразили желание участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения, но рабочая группа минобра Башкирии пришла к выводу «о несоответствии этих заявок требованиям, установленным законом “О концессионных соглашениях”». После чего концессия была заключена с «Седьмой концессионной компании "Просвещение"» без проведения конкурса.

По мнению УФАС, при наличии других интересантов правительство республики в лице министерства науки и образования было обязано объявить торги. В связи с этим кабмину было выдано предупреждение, в котором УФАС обязало отменить распоряжение о заключении концессионного соглашения с ООО «Седьмая концессионная компания “Просвещение”».

Суд не согласился с доводами антимонопольной службы. В частности, он установил, что заявка «РКап Концессионная компания №10» не соответствовала требованиям. Компания не подтвердила свои доходы и опыт работы, указано в решении суда. Кроме того, суд учел итог рассмотрения иска «РКап Концессионная компания №10», которая самостоятельно пыталась признать незаконным протокол рабочей группы. Две инстанции суд отказали в удовлетворении иска, следует из решения.

«Вопрос об обжаловании решения суда пока находится на рассмотрении»,— сообщили Ъ в пресс-службе УФАС по Башкирии.

«В целом выводы суда выглядят достаточно обоснованными»,— отмечает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

По словам эксперта, предупреждение УФАС фактически требовало от местных властей одностороннего расторжения уже заключенного концессионного соглашения, что противоречит принципам гражданского и концессионного законодательства. «Поэтому шансы на отмену решения суда в апелляции невысоки»,— пояснил эксперт.

«Что касается влияния данного решения, то оно может иметь определенные последствия для правоприменительной практики в сфере концессионных соглашений. Так, данное решение укрепляет позицию публичных образований при оценке заявок потенциальных участников конкурсов на заключение концессионных соглашений, а для инвесторов и участников рынка может служить сигналом о необходимости более тщательной подготовки заявок и подтверждающих документов при участии в концессионных проектах»,— добавил господин Терентьев.

Булат Баширов