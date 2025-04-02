Тариф спустили с тормозов

С 1 мая в Башкирии плата за капремонт для собственников помещений в многоквартирных домах увеличится более чем на 60%. Тариф пересмотрен республиканским правительством. В минЖКХ Башкирии решение связывают с повышением стоимости строительных материалов и накопленной инфляцией (индексация в последний раз проводилась в 2022 году). По размеру взноса на капремонт Башкирия, прежде занимавшая 77-е место среди российских регионов, поднимется на 33-ю позицию, а в ПФО — с 12-го на второе место. В региональном фонде отмечают, что повышение позволит продолжать ремонтировать нужное количество многоквартирных домов в следующие два года. Эксперты отмечают, что собственники готовы платить, но лучше повышать тарифы плавно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Башкирии вскоре придется платить за капремонт на 60% больше

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жителям Башкирии вскоре придется платить за капремонт на 60% больше

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правительство Башкирии утвердило новые тарифы на капительный ремонт в многоквартирных домах, которые начнут действовать с 1 мая этого года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Плата за капремонт для собственников помещений в домах до шести этажей повысится с 7,46 до 2,5 руб. за 1 кв. м площади. В домах с большей этажностью — с 8,1 до 13,2 руб. за 1 кв. м.

В предыдущий раз плату за капремонт в Башкирии увеличивали в 2022 году, в то время как в других регионах пересматривали тариф ежегодно, отмечают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«В 2024 году средний размер взноса на капитальный ремонт по Приволжскому федеральному округу составил 9,35 руб./кв. м, в Республике Башкортостан – 7,78 руб./кв. м. Действующий в республике минимальный тариф, рассчитанный по состоянию на 2022 год, не учитывает накопленную инфляцию по итогам 2022 года, а также значительное повышение стоимости строительных ресурсов в 2023–2024 годах»,— объяснили решение в министерстве.

В прошлом году республика по среднему размеру взноса (7,78 руб. за 1 кв. м) занимала 77-е место среди регионов страны и 12-е в ПФО. После повышения она переместится соответственно на 33-е и второе места.

Как сообщил «Ъ» заместитель генерального директора регионального оператора капремонта Аскар Назыров, рост платы будет незначительным и для собственников однокомнатной квартиры в среднем составит 150 руб., для двухкомнатной 250 руб., а для трехкомнатной 350 руб. Индексация тарифа, по его словам, была необходима для поддержания объемов капитального ремонта.

«Если мы не повышаем взносы, то, соответственно, с каждым годом будем проводить все меньше и меньше работ. Допустим, в 2024-м было отремонтировано 753 дома, выполнено 822 вида работы. А на этот год запланировано практически при той же самой стоимости всего 600 домов»,— пояснил господин Назыров.

Последствия подорожания строительных работ и материалов, по его прогнозам, удастся преодолеть в 2026–2027 годах, поскольку на собранные за счет повышенного тарифа средства удастся отремонтировать до 300 крыш. Запланировать дополнительные объемы работ, добавил Аскар Назыров, удастся только после утверждения предельной сметной стоимости капремонта.

По мнению руководителя некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РБ» Анатолия Дубовского, собственники осознали, что они обязаны заботиться о состоянии общедомового имущества и готовы к повышению взносов на капремонт.

«Увеличение взноса — вынужденная мера, и она сегодня нужна. Иначе мы потеряем много времени на то, чтобы привести в порядок общее домовое имущество»,— отмечает он.

В то же время, считает эксперт, пересматривать тарифы необходимо ежегодно, чтобы изменение не было чувствительным.

«Я предлагал сделать это раньше. Нужна ежегодная индексация на уровень инфляции, вот и все»,— полагает он.

Преподаватель Уфимского университета науки и технологий, политолог Арсен Шаяхметов прогнозирует, что значительное увеличение тарифа не порадует собственников, но затем они смирятся с повышением.

«Раздел платы за капремонт — один из самых противоречивых. Система взимания платы и тарифообразования была непрозрачна, а жители, видя перспективу ремонта отдельных компонентов жизнеобеспечения дома через десятилетия, были демотивированы ее вносить. Для человека важно видеть эффект от своих инвестиций: платя за электроэнергию, водоснабжение или отопление, жители видят эти ресурсы у себя дома, хотя к качеству и принципам начисления тоже есть претензии. Капремонт же многие на практике не видят, особенно жители относительно новых домов, но при этом тариф один из самых крупных в платежке (лично у меня он уступает только отоплению в зимний период, но превосходит все остальные «жизненноважные» статьи). Потому здесь я вижу проблему скорее коммуникационную — показывать эффект от взимания средств тоже нужно. К тому же качество работ по текущему или капитальному ремонту МКД всегда вызывают нарекания — и граждан, и властей, потому и веры в эффективное расходование нет»,— констатирует господин Шаяхметов.

Наталья Балыкова