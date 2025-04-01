В Великобритании тюрьма ожидает тех, кто не отчитается за работу на Россию

Министерство внутренних дел Великобритании сегодня, 1 апреля, поместило Россию в высший уровень своей Программы регистрации иностранного влияния. Это означает, что все лица, проживающие в стране и работающие на Россию, должны будут регистрировать свою деятельность. В противном случае им может грозить тюремное заключение. Сообщение об этом появилось на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Alberto Pezzali / AP

Комментируя это решение, министр внутренних дел страны Иветт Купер заявила, что Россия ответственна за «неприемлемые угрозы… национальной безопасности (Великобритании.— "Ъ"), начиная с разрушительных кибератак, злонамеренных попыток вмешательства в… демократические процессы и заканчивая попытками покушений».

По мнению министерства, мера должна укрепить «сопротивляемость» против скрытого иностранного влияния на британскую политическую систему, а также на сферы бизнеса и науки. По решению министерства у этих секторов будет три месяца на то, чтобы подготовиться к вступлению в силу новых требований.

Виктор Буй