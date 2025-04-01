Региональное минимущества выставило на торги право комплексного развития территории в 2,5 га в пермском микрорайоне Дома культуры железнодорожников, на месте бывшего Товарного двора. На участке по ул. Локомотивной должен появиться высотный МФК с гостиницей, конференц-залами, офисными и торговыми площадями, видовым рестораном и прочим. Предельная высота зданий не должна превышать 119 м, таким образом, более ранние планы властей о возведении в этой локации высотного комплекса «Пермь-Сити» будут реализованы. По мнению экс­перта, отель и МФК будут востребованы. В то же время собеседник называет площадку «сложной» из-за высоких ставок кредитного финансирования, которое потребуется инвестору для возведения объекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Астахов Пресс-конференция, посвященная планам развития микрорайона ДКЖ в Перми в рамках договора КРТ со строительной компанией «КОРТРОС». Пермь-сити. Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Фото: архитектурное бюро «МЛА+» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Астахов Пресс-конференция, посвященная планам развития микрорайона ДКЖ в Перми в рамках договора КРТ со строительной компанией «КОРТРОС». Пермь-сити. Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Фото: архитектурное бюро «МЛА+»

Краевое минимущества выставило на торги право комплексного развития незастроенной территории по ул. Локомотивной в Перми. Как сообщают в министерстве, на участке площадью 2,56 га планируется возвести многофункциональный комп­лекс (МФК) с коммерческой функ­цией. Проект также предусматривает строительство подземных и наземных паркингов, обустройство сетей инженерно-технического обеспечения, улично-дорожной сети. Срок действия договора КРТ составляет шесть лет. Начальная цена лота — 14 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 апреля на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Итоги аукциона подведут 5 апреля.

На этой земле, выставленной на аукцион, власти Прикамья ранее собирались возвести комплекс «Пермь-Сити». Площадка расположена в Дзержинском районе Перми, недалеко от строящейся многофункциональной спортивной арены. По данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование участка — под объекты культурно-досуговой деятельности. Предельная высота зданий на участке составит не более 119 м.

Концепция освоения территории на ул. Локомотивной должна быть представлена на градсовете. По данным формы договора КРТ, площадь МФК должна составить не менее 50 тыс. кв. м. Объект будет представлять собой комплекс отдельно стоящих или объединенных стилобатом строений. В состав МФК войдут сетевая гостиница 4–5 звезд со спа-зоной и бассейном, номерным фондом не менее 100 номеров. В комплексе появятся конференц-залы, офисные помещения, апартаменты, торговые помещения, панорамный ресторан и смотровая площадка с фотозоной на верхних этажах здания. Также в комплексе появится технопарк, на него отводится не менее 5 тыс. кв. м. Не менее 40% полезных площадей в нем займут помещения для промпроизводства, научно-технической или инновационной деятельности резидентов. Не менее 50% площадей придется на резидентов из субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инвестор должен будет передать в собственность Пермского края помещения на первом этаже площадью не менее 100 кв. м. Там разместится филиал ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Мэрии Перми надо будет передать три жилых помещения для специализированного жилфонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее в компании «Кортрос», которая займется КРТ в микрорайоне ДКЖ, говорили о намерениях построить в этой локации жилые высотные объекты в 100–150 м. В ноябре девелопер, представлявший на градсовете концепцию реновации микрорайона, презентовал и свое видение комплекса «Пермь-Сити». По просьбе краевых властей компания разработала эскизы реновации территории. По задумке компании «Кортрос», ансамбль «Пермь-Сити» будет состоять из высотных объектов, объединенных одной архитектурной идеей. Тогда в правительстве региона прорабатывали будущее наполнение локации и механизмы ее освоения.

«Ъ-Прикамье» направил в «Кортрос» запрос об интересе компании к этой площадке, но к моменту публикации ответ не был получен.

Краевые власти собирались построить комплекс «Пермь-Сити» еще несколько лет назад. Проект 2019 года предусматривал три здания в 51–66 этажей с пешеходной площадью. Строения предназначались для офисов, органов власти, гостиницы и прочего. В 2020 году из-за прохождения над Товарным двором глиссады самолетов высотность зданий «Пермь-Сити» снизили до 31 этажа.

Гендиректор компании техзаказчика «Кострин-Пермь» Марина Коноплева отметила востребованность в микрорайоне ДКЖ отеля и площадей МФК, которые будут действовать как бизнес-центр. По мнению собеседника, предельная высота зданий комплекса не более 119 м может составить порядка 33 этажей. Эксперт назвала территорию на ул. Локомотивной, выставленную на торги, «сложной площадкой»: «Земля будет застраиваться коммерческими объектами, поэтому на ее освоение не получится привлечь проектное финансирование банков, как при возведении жилья. Ставки на коммерческое финансирование рассчитываются индивидуально, но они будут значительно выше проектных». Собеседник считает, что в связи с высокими кредитными ставками для инвестиций в коммерческую недвижимость сейчас сложился непростой период. «Пермские девелоперы, скорее всего, не будут участвовать в торгах на реновацию этой площадки. Тут надо ждать федеральных игроков, имеющих собственные средства и готовых вкладываться в проект с длительной окупаемостью, которая превысит 15–20 лет»,— высказалась гос­пожа Коноплева.

Евгения Ахмедова