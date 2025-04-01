Прокуратура проверяет информацию о травмировании ярославны в ТЦ

Ярославская прокуратура начала проверку по информации о травмировании пенсионерки на эскалаторе в городском ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Ранее общественница Елена Богданова на своей странице в соцсетях сообщила, что 5 марта в ТЦ на эскалаторе пострадала «бабушка». По ее словам, во время движения по эскалатору ступень дернулась, и жительница города упала.

«Эскалатор потащил ее ногами вверх, встать не было никакой возможности. Бабушка два раза перевернулась через голову, эскалатор «зажевал» ее ноги и руки»,— говорится в сообщении общественницы.

По данному факту проверку начала прокуратура, которая намерена оценить, как исполнялись требования законодательства о безопасности оказываемых услуг. Надзорное ведомство планирует разобраться, в том числе, в вопросах содержания и ремонта подъемного оборудования и оказания помощи пострадавшей.

«Кроме того, прокуратура даст оценку полноте действий сотрудников полиции при рассмотрении заявления пенсионерки, а также рассмотрит вопрос о направлении искового заявления в суд в защиту интересов женщины»,— добавили в прокуратуре.

Алла Чижова