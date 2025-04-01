Ярославец заплатит за кражу «Утиного семейства» у речного вокзала

В Ярославле судебные приставы пытаются добиться от местного жителя выплаты уголовного штрафа за кражу арт-объекта «Утиное семейство», расположенного рядом с речным вокзалом. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Напомним, что арт-объект на несколько дней пропал со своего места в июне 2023 года. Похитителем оказался 28-летний житель города, который предстал перед судом за совершенное преступление. Свою вину он признал.

«Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 7 тыс. руб.»,— рассказали приставы.

В пресс-службе управления поясняют, что штраф осужденный не выплатил до сих пор. Кроме того, он скрывался от приставов, не открывал двери по месту жительства. Результатом этих действий стало объявление в розыск, в итоге осужденного нашли.

«Мужчина был доставлен в отделение, где получил предупреждение по ст. 32 УИК и разъяснение о том, что в случае неуплаты долга в полном объеме в течение месяца, судебный пристав направит в суд представление о замене штрафа другим видом наказания»,— пояснили в УФССП.

Алла Чижова