РКК предупредил о фальшивых чат-ботах для розыска пропавших военнослужащих

Российский Красный Крест (РКК) сообщил о случаях мошенничества с фальшивыми чат-ботами в Telegram, якобы предназначенными для поиска пропавших без вести военнослужащих. В пресс-службе РКК указали, что организация не имеет никаких чат-ботов или других сервисов для поиска людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы настоятельно просим всех быть бдительными и ни в коем случае не передавать свои персональные данные и информацию о разыскиваемых лицах непроверенным ресурсам. Мы также рекомендуем не публиковать такие данные в социальных сетях и других открытых источниках — это может нанести вред вам или вашим близким»,— говорится в сообщении РКК.

Согласно информации на сайте РКК, подать заявку о пропавшем без вести можно через горячую линию, официальную почту и форму. Также о без вести пропавшем можно сообщить в аппарат уполномоченного по правам человека в России и приемную Минобороны.

20 января РКК сообщал, что нашел более 1,4 тыс. пропавших без вести в Курской области — 1098 гражданских лиц и 321 военнослужащего. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что ее аппарат в 2024 году установил судьбу 3176 пропавших без вести военнослужащих. В конце декабря 2024 года глава делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что сейчас организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (мирных граждан и военнослужащих с обеих сторон конфликта).

Полина Мотызлевская