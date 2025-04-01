«Сфера применения цифровых активов ничем не ограничена»

Российский рынок цифровых финансовых активов существует почти три года. За это время объем ЦФА приблизился к 700 млрд руб. Что из себя представляет этот инструмент сегодня? И какие цифровые финансовые активы пользуются наибольшей популярностью у клиентов? Об этом Дарья Надина побеседовала с заместителем председателя ПСБ Ольгой Мямлиной в рамках форума ПСБ «Просто капитал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

— Что представляют собой цифровые финансовые активы?

— По сути, ЦФА — это новая, только более удобная форма уже привычных классических финансовых инструментов. Например, облигаций, займов, векселей и прочих. Цифровая форма делает их более гибкими и позволяет структурировать под конкретные задачи компаний и потребности инвесторов. Цифровые активы могут полностью повторять структуру классических инструментов либо объединять свойства сразу нескольких. Например, у нас на платформе «Токеон» уже было несколько выпусков цифровых активов, аналогов деривативов — на индекс Мосбиржи, на акции Сбербанка. Эмитент одного из таких выпусков отмечал, что с помощью ЦФА он хочет дать инвесторам возможность самим конструировать структурные продукты с минимальными накладными расходами на их создание.

— А каков сегодня объем рынка ЦФА?

— Он растет впечатляющими темпами. По итогам 2024 года было зарегистрировано 950 выпусков на сумму чуть менее 600 млрд руб. По оценке Центробанка, это почти в девять раз выше показателей предыдущего года. Платформа «Токеон» по итогам прошлого года занимает третье место по объему и количеству размещений — у нас было 48 выпусков на 30 млрд руб.

— На какие активы можно выпустить ЦФА? Есть ли какие-то исключения?

— Сфера применения цифровых активов вообще ничем не ограничена. Их могут выпускать компании любого масштаба из самых разных секторов при условии, конечно же, подтверждения финансовой благонадежности. И «завернуть» в ЦФА можно фактически любой актив. Например, на рынке уже состоялись выпуски цифровых активов, привязанных к стоимости недвижимости и золота, ЦФА с гарантированным доходом и гибридным цифровым правам с поставкой товара.

— Какие ЦФА сейчас пользуются наибольшей популярностью у клиентов?

— Если говорить про эмитентов, то самыми популярными остаются ЦФА на денежные требования — это аналоги традиционных облигаций. У инвесторов при этом ожидаемо пользуются спросом краткосрочные выпуски надежных эмитентов с высокой доходностью. А малый и средний бизнес активнее экспериментируют со структурами цифровых активов. На «Токеоне» состоялось уже много интересных выпусков: были ЦФА от Goldex, которая токенизировала свои аппараты для автоматической оценки и скупки золота и серебра, при этом привязав их доходность к объему выкупленных и реализованных драгоценных металлов. То есть ЦФА выступили как аналог опциона на индекс Мосбиржи или как аналог структурной облигации.

— Я так понимаю, что выходить на биржу с ЦФА проще, чем с обычными облигациями. В чем здесь разница? Какие преимущества есть для эмитентов?

— Безусловно, это так. Преимуществ несколько. Во-первых, скорость выпуска — выпустить ЦФА можно всего за несколько дней, тогда как первичный выпуск облигаций занимает до полугода. Во-вторых, это стоимость размещения, потому что при выпуске ЦФА участвует только один посредник — сама платформа, на которой проводится размещение. Это означает, что эмитенту не нужно тратиться на андеррайтинг, организацию, проведение и сопровождение выпуска, и он может предложить инвестору более высокую ставку. В-третьих, это более низкие требования к раскрытию информации, чем при выпуске облигаций на бирже.

— Как будет расти рынок ЦФА и как он будет меняться?

— Мы ожидаем, что в текущем году объем рынка ЦФА превысит 1 трлн руб. Дополнительными драйверами для него должны стать прежде всего изменения законодательства в части налогообложения операций с ЦФА. А именно, тот факт, что эмитенты смогут снижать налог на прибыль на величину расходов по выпущенным активам, по аналогии с облигациями. И, конечно же, я считаю, что обязательно нужно разрешить допуск профучастников к покупке ЦФА — управляющих компаний и НПФ.