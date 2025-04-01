Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мессенджер Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и шести населенных пунктов Ракитянского района. Бот запустили сегодня, 1 апреля. Через него жители могли получать ответы на вопросы о выплатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Оперативно решаем вопрос, создаем новый чат-бот и продумываем альтернативные варианты по созданию информационного ресурса»,— написал губернатор в Telegram-канале. Причины блокировки чат-бота господин Гладков не уточнил.

Краснояружский район подвергается массированным обстрелам с конца марта, российские военнослужащие отразили несколько попыток вторжения ВСУ в населенные пункты. 23 марта Вячеслав Гладков сообщал, что из района эвакуировали «почти всех» жителей. Сколько людей эвакуировано и в каких пунктах временного размещения (ПВР) они находятся, власти региона не сообщали. Российский Красный Крест сообщал о выдаче гуманитарной помощи белгородцам в ПВР в Старом Осколе.

По данным на сайте администрации Краснояружского района, в начале 2024 года в нем проживало 13,8 тыс. человек. Район занимает западную часть Белгородской области, расположен между Курской областью и Сумской областью Украины. В него входят одно городское и семь сельских поселений, на территории которых находятся 34 населенных пункта.

Полина Мотызлевская