Жителя Башкирии осудили за попытку дать взятку сотрудникам ДПС

Бирский межрайонный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю за попытку дать взятку инспекторам ДПС в значительном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2024 года сотрудники ДПС остановили Haval подсудимого, заподозрив водителя в вождении в нетрезвом виде. Сев в служебный автомобиль полицейских, подсудимый, как было установлено, сначала попросил выключить камеру видеорегистратора, а затем положил на консоль машины две пятитысячные купюры, прося таким образом не составлять в его отношении протокол об административном правонарушении.

После вызова оперативно-следственной группы подсудимый вновь предложил взятку двум инспекторам по 40 тыс. руб. каждому.

Венера Хисамова