«Создать прозрачную и безопасную среду»

Безопасность сделок и защита пользователей стали одними из ключевых задач любых платформ, работающих в Сети. Для этого используются проверка юрлиц, анализ их репутации и качества работы, ранжирование. Подробнее о мерах безопасности в интернете рассказала директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Фото: Андрей Парфенов

Есть несколько механизмов, которые позволяют бизнесу подтвердить свою подлинность. Один из них — классическая верификация реквизитов через банковский платеж. Это стандартная практика для интернет-сервисов: компания получает счет на небольшую сумму, например 1 руб., проводит его через бухгалтерию, и таким образом подтверждается, что юрлицо действительно существует и зарегистрировано по указанным данным. Такой метод работает давно и остается востребованным, так как он понятен большинству участников рынка.

Еще один вариант, который появился относительно недавно,— банковские ID. Сейчас крупнейшие банки позволяют клиентам пройти быструю проверку прямо через их сервисы, без необходимости совершать платеж. Кроме того, существуют сторонние сервисы, предоставляющие детальную информацию о компаниях. Например, «Спарк» и «Контур» позволяют проверить, есть ли у организации задолженности, сколько у нее сотрудников и насколько стабильное у нее финансовое положение. Это особенно важно, когда речь идет о работодателях. При покупке товара это может быть некритично. Но, когда человек выбирает, куда устраиваться на работу, он должен быть уверен, что компания надежная и не закроется через пару месяцев.

Еще один вопрос, который периодически поднимают пользователи,— прозрачность сделок при продаже бизнеса или недвижимости. При необходимости продавцы могут представлять документы, например выписки из Росреестра, подтверждающие право собственности. В этом случае на объявлении на «Авито», например, появится соответствующий значок.

«Авито» также использует систему репутации, ориентированную на профессиональных участников рынка. Это комплексная модель, в рамках которой анализируется поведение пользователя: насколько корректно он взаимодействует с клиентами, соблюдает ли правила площадки и насколько честно ведет себя при совершении сделок. Например, в случае с автодилерами возможны выездные проверки, чтобы убедиться, что автомобили действительно в наличии.

Сочетание автоматических алгоритмов, добровольных верификаций и механизмов контроля качества позволяет создать прозрачную и безопасную среду как для покупателей, так и для профессиональных участников рынка.