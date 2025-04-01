В ЮФО и СКФО более 80 компаний используют автоматизацию, AI и большие данные

На Юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе продолжает развиваться цифровизация бизнеса.

Технологии, включая искусственный интеллект и большие данные, используют уже 84 компании, а общее число реализуемых проектов превышает 60, следует из аналитических данных Сбера.

Автоматизированные решения применяются в различных отраслях. Так, авиакомпания «Азимут» внедрила чат-бот GigaChat, который берет на себя 86% клиентских запросов, оптимизируя работу операторов и улучшая сервис. Девелопер «Премиум Сити» создал систему «умного» дома с интегрированными цифровыми сервисами, а AVA Group использует 3D-визуализацию и VR-технологии в продажах недвижимости.

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, технологии становятся важным фактором конкурентоспособности. Наибольший спрос на цифровые решения фиксируется в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области.