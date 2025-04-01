1 апреля мотоспасатели МЧС начали патрулирование Ростова

1 апреля группы экстренного реагирования спасателей МЧС на мотоциклах заступили на дежурство в Ростове, которое продлится до середины октября. Об этом сообщает пресс-служба управления ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, мотоспасатели выезжают на ДТП, пожары и другие происшествия. За сезон работы в 2024 году спасатели группы экстренного реагирования около трехсот раз первыми прибывали к месту пожара, ими потушено более 80 пожаров, оказана помощь сотне человек.

Сергей Иванов