В Самарской области вынесен приговор водителю-наркоману, устроившему смертельное ДТП

Кошкинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего мужчины, который 29 декабря 2023 года на 348 км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск устроил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, находящийся в состоянии наркотического опьянения водитель «Лада Ларгус» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем. Находившийся в салоне автомобиля пассажир погиб.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права управления транспортным средством на срок 2,5 года.

Алексей Алексеев