Зарплату нижегородского губернатора приравняют к зарплате вице-премьера РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты глав регионов к зарплате зампредседателя правительства РФ. Документ от 1 апреля 2025 года опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко (на заднем плане) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко (на заднем плане) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выплачивать зарплату губернаторам, включающую ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение, будет управление делами президента РФ за счет федерального бюджета. Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Последний раз губернаторы обязаны были публиковать сведения о своих доходах в 2022 году за 2021 год. Тогда доход нижегородского губернатора Глеба Никитина, за вычетом дохода от продажи имущества, составлял 4,9 млн руб. То есть, около 400 тыс. руб. в месяц. Минимальные доходы вице-премьеров РФ в тот же год составляли около 17 млн руб., то есть примерно по 1,4 млн руб. в месяц.

Галина Шамберина