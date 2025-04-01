На Кубани браконьеру грозит до 5 лет тюрьмы за вылов судака и тарани
Житель Щербиновского района незаконно выловил свыше 280 особей тарани и судака в Ейском лимане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полицейские обнаружили незаконный улов в прицепе мотоцикла подозреваемого. Экологический ущерб от действий браконьера оценивается приблизительно в 290 тыс. руб.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), которое направлено в суд.