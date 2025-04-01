Приговор по делу об обмане дольщиков «Нового Ярославля» вступил в силу

Вступил в силу приговор Кировского районного суда Ярославля, которым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы гендиректору ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслану Селезневу за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2014 по 2017 год Селезнев заключал с жителями договоры долевого участия в строительстве домов в микрорайоне «Новый Ярославль» в деревне Губцево. В это же время гендиректор заключил с банком договоры об открытии кредитных линий на строительство.

Но в 2017 году стройка остановилась: обязательства перед дольщиками и банком Селезнев не выполнил, а деньги, как решил суд, потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 400 млн руб.

Приговор Руслану Селезневу был вынесен в декабре 2024 года. Однако осужденный решил его обжаловать. 1 апреля суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения, а приговор — без изменений. Приговор вступил в силу.

Алла Чижова