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Экс-начальника Балезинского филиала УФСИН осудили за превышение полномочий

Бывшего начальника Балезинского межрайонного филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН признали виновным в превышении должностных полномочий («е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что с мая по август 2024 года подсудимый изготовил поддельные документы о выполнении осужденным 200 часов обязательных работ, обеспечил их подписание одним из чиновников, после чего составил рапорт от имени старшего инспектора и приобщил его в личное дело.

Суд назначил бывшему начальнику наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также лишил его права занимать должности в государственных органах и системе уголовно-исполнительной службы на два года.