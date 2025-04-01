Главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. По словам китайской стороны, на встрече глава МИД РФ указал, что Россия сосредоточена на устранении коренных причин кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам»,— сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров.

«(Сергей.— "Ъ") Лавров заявил, что Россия сосредоточена на устранении коренных причин кризиса и привержена построению прочной архитектуры евразийской безопасности»,— говорится в заявлении китайского МИДа.

Ван И, в свою очередь, подробно остановился на «последовательной позиции Китая», заявив, что «Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и готов продолжать накапливать международный консенсус в интересах мира через группу "Друзей мира", а также играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса», сообщили в МИД КНР.

Визит Ван И в Россию стартовал 31 марта и продлится до 2 апреля. Он посвящен подготовке визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоится в мае этого года и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анастасия Домбицкая