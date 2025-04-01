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Коммерсантъ FM
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Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт

Главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. По словам китайской стороны, на встрече глава МИД РФ указал, что Россия сосредоточена на устранении коренных причин кризиса.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам»,— сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве по итогам переговоров.

«(Сергей.— "Ъ") Лавров заявил, что Россия сосредоточена на устранении коренных причин кризиса и привержена построению прочной архитектуры евразийской безопасности»,— говорится в заявлении китайского МИДа.

Ван И, в свою очередь, подробно остановился на «последовательной позиции Китая», заявив, что «Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и готов продолжать накапливать международный консенсус в интересах мира через группу "Друзей мира", а также играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса», сообщили в МИД КНР.

Визит Ван И в Россию стартовал 31 марта и продлится до 2 апреля. Он посвящен подготовке визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоится в мае этого года и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анастасия Домбицкая

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