В Самаре возбудили дела о причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям управляющей компанией

Следственные органы возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, при отсутствии признаков хищения). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, прокуратура Октябрьского района Самары проверила соблюдение законодательства в сфере ЖКХ управляющей компанией по обслуживанию многоквартирных домов. Оказалось, что жильцы домов с января 2023 года по январь 2025 года полностью оплачивали услуги за теплоснабжение и горячее водоснабжение управляющей компании. Однако ресурсоснабжающие организации не получали деньги в полном объеме. ПАО «Т-Плюс» и ПАО «Самараэнерго» причинен ущерб в размере 4 млн руб.

Руфия Кутляева